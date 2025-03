L’ABC precisa, con il nuovo calendario il ritiro dell’umido prevede due ritiri e non uno

LATINA – L’Azienda ABC precisa che il nuovo calendario della raccolta porta a porta prevede due ritiri settimanali dell’umido e non uno solo, come erroneamente riportato in questi giorni da alcuni organi di stampa. Nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, il servizio sarà potenziato con tre ritiri settimanali, per garantire maggiore igiene e ridurre il rischio di cattivi odori. Abc ribadisce anche il proprio impegno nella corretta gestione dei rifiuti e nella sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta differenziata. Smaltire correttamente i rifiuti organici non solo tutela l’ambiente, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi e a migliorare la qualità della raccolta. Nella raccolta dell’umido possono essere conferiti avanzi di cibo (frutta, verdura, carne, pesce, pasta, latticini, pane), gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri di tè, foglie e fiori recisi in piccole quantità, carta da cucina sporca di alimenti. È invece importante evitare materiali non biodegradabili come plastica, vetro e metalli. Per qualsiasi dubbio o informazione, è disponibile il Rifiutologo sul sito www.abclatina.it e l’app Junker. L’azienda invita tutti i cittadini a continuare a collaborare per una corretta raccolta differenziata: un impegno condiviso per rendere Latina una città più pulita e sostenibile.