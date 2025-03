La Festa della Polizia di Stato al Teatro Romano di Terracina

TERRACINA – La Questura di Latina celebrerà il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Terracina con la cerimonia che si terrà nell’area del Teatro Romano. Oggi il sopralluogo del questore Fausto Vinci in vista del 10 aprile, giorno della ricorrenza.

IL PROGRAMMA – Alla presenza delle massime autorità civili e militari, il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e il Questore Fausto Vinci passeranno in rassegna lo schieramento di uomini predisposto in piazza, quindi si passerà all’interno del Teatro Romano per la cerimonia formale con la lettura dei discorsi istituzionali e quindi la premiazione del personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto nelle attività di polizia giudiziaria o di soccorso pubblico.

All’esterno del Teatro sarà posizionato un maxi schermo che riprodurrà sulla piazza le immagini della cerimonia.

In piazza Municipio, alla presenza anche delle scuole, sarà allestito un Villaggio della Legalità con stand rappresentativi delle attività della Polizia di Stato.

«È una grande gioia e un grande orgoglio che sia stata scelta Terracina per le celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia. Sarà una festa per tutta la nostra Città, un’occasione importante per conoscere meglio, celebrare e ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno sono al nostro fianco. Invitiamo per questo tutta la cittadinanza a partecipare», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’Assessore ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.