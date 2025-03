Latina dice no alle mafie, in centro tanti giovani per la lotta alla criminalità organizzata

​Anche la città di Latina commemora oggi la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, giunta alla sua trentesima edizione e promossa dall’associazione Libera. Il corteo partito alle 8:30 da Piazzale Prampolini, è diretto in Piazza della Libertà, dove verranno letti i nomi delle vittime delle mafie. La manifestazione vede una partecipazione eterogenea: numerosi studenti, associazioni locali, sindacati e cittadini. Molti giovani pontini hanno esibito cartelli e striscioni con messaggi di denuncia contro la criminalità organizzata, sottolineando l’importanza dell’educazione alla legalità e del coinvolgimento delle nuove generazioni nella lotta alle mafie. ​

La responsabile del presidio di Libera a Latina, Anna Lisa Di Prospero, evidenzia come la manifestazione rappresenti non solo un dovere civico, ma anche un’opportunità per costruire una rete di solidarietà e resistenza contro le infiltrazioni mafiose nel territorio. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso e promuovere una cultura della legalità condivisa. ​