Latina, il finto operatore bancario preleva 10mila euro, identificato: ha 18 anni

LATINA – A febbraio ha convinto una donna di 75 anni di Borgo Sabotino a fornirgli le credenziali di accesso al conto corrente spacciandosi per un operatore bancario dell’ istituto di credito in cui lei ha i suoi risparmi, asserendo di dover eseguire un aggiornamento. Invece le ha sottratto con vari prelievi 10mila euro. Un trucco ormai conosciutissimo, quello che stupisce è la giovane età del truffatore, appena 18enne. Il ragazzo è stato identificato al termine delle indagini dei carabinieri e denunciato, in stato di libertà, per il reato di truffa. La donna infatti quando si è accorta dell’ammanco ha sporto querela raccontando tutto e sono stati i militari a riuscire a tracciare le somme che al momento non sono state recuperate.