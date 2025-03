Latina, per martedì grasso tributo a Tino Di Marco

LATINA – “Il Carnevale di quest’anno ha un significato speciale e profondo, poiché si svolgerà nel ricordo di un grande amico, Tino Di Marco”. E’ quanto affermato dall’assessore comunale di Latina, Gianluca Di Cocco, con delega al Turismo, in vista del programma di Martedì Grasso. “Durante il concerto dei Banana Split in piazza del Popolo – anticipa l’assessore Di Cocco – avremo l’onore di ricordare la figura di Tino Di Marco – alla presenza del sindaco Matilde Celentano, della famiglia Di Marco e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Questa celebrazione non è solo un tributo a Tino, ma anche un modo per riunire la comunità in un momento di gioia e riflessione”.

“Tino – prosegue l’assessore Di Cocco – era un volto noto nel capoluogo pontino, dove ha dedicato gran parte della sua vita a attività politiche e culturali. La sua passione per il Carnevale, in particolare, è stata visibile fin dall’inizio degli anni ’70, quando insieme ad alcuni amici e compagni di università, fondò un’associazione che ha portato avanti questa tradizione per ben 35 edizioni. Era un uomo che credeva nella forza della comunità e nel potere della cultura come mezzo di unione e crescita. Nel suo percorso politico, Tino si è distinto come consigliere comunale e assessore alla Cultura, rappresentando con orgoglio la Democrazia Cristiana. È stato pionieristico nel parlare della necessità di un polo universitario a Latina e di molti altri progetti culturali. Dal 1999 al 2018, la sua esperienza si è arricchita ulteriormente come dirigente dell’Urbanistica presso il Comune di Fondi, dimostrando sempre una dedizione straordinaria verso il bene comune”.

“Ma è nel Carnevale – sottolinea Di Cocco – che Tino ha davvero lasciato il segno. Con il suo entusiasmo contagioso, ha saputo trasmettere passione a tutti coloro che lo circondavano. Molti di noi ricordano le notti trascorse all’interno del capannone sulla Bassianese, dove Tino, con la sua inesauribile energia, si dedicava alla preparazione dei carri e alla cura di ogni particolare delle sfilate. ‘Ogni sacrificio sarà ripagato”, diceva sempre, perché sapeva che quelle ore di lavoro avrebbero regalato sorrisi e gioia ai bambini e alle loro famiglie. Negli ultimi anni, il suo impegno si è esteso al coinvolgimento dei ragazzi con disabilità, un gesto che rifletteva il suo grande cuore e la sua innata generosità. Grazie a lui, molti bambini hanno potuto vivere momenti indimenticabili, animando le strade della città con colori, musica e creazioni in carta pesta”.

“In questo Carnevale 2025, ci ritroveremo tutti insieme per celebrare Tino, non solo come un amico, ma come un faro di ispirazione per la nostra comunità. Con affetto e gratitudine, onoreremo la sua memoria, sapendo che la sua eredità vive in ognuno di noi, specialmente nei volti sorridenti dei bambini che, grazie a lui, continuano a gioire in questo meraviglioso evento. Che quest’edizione sia un tributo degno di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro cuore e nella nostra città”, conclude l’assessore Di Cocco.