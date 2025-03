Latina Scalo, ultimati i lavori di efficientamento energetivo in 18 alloggi comunali

Sopralluogo di fine lavori, questa mattina, presso l’immobile di via Epicuro, a Latina Scalo, dove sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico in 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e i consiglieri Fausto Furlanetto e Giuseppe Coluzzi.

“Questo intervento – afferma il sindaco Matilde Celentano – non solo migliora la qualità della vita per i residenti, ma rappresenta anche un passo concreto verso la sostenibilità e l’efficienza energetica che ci impegniamo a promuovere su tutto il territorio. I lavori in via Epicuro sono un esempio di come il nostro Comune stia lavorando per rendere i quartieri più moderni, più verdi e più vivibili. Con il sostegno di finanziamenti europei, stiamo rendendo il nostro patrimonio edilizio più efficiente, riducendo l’impatto ambientale e migliorando il comfort abitativo. Latina Scalo, grazie a questo intervento, diventa un modello di innovazione”.

“Abbiamo verificato – aggiunge l’assessore Annalisa Muzio – la conclusione dei lavori in via Epicuro, dove grazie al finanziamento europeo di 670mila euro al quale il Comune di Latina ha avuto accesso tramite un bando regionale è stato dato un nuovo volto all’edilizia residenziale pubblica. Sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico, nonché la riqualificazione della viabilità di accesso, il tutto nell’ambito del PNRR, fondo complementare. Il sopralluogo effettuato insieme al Sindaco, all’assessore Nasso e ai consiglieri è stata l’occasione per prendere visione degli interventi eseguiti e degli obiettivi raggiunti in termini di sostenibilità ed efficienza energetica. Ringrazio, per quanto fatto fino ad ora, il dirigente Paolo Cestra e l’architetto Sabina Campione”.