Latina, stop alla Centrale Biogas di Borgo Carso: il Comune ribadisce il diniego

La Sindaca di Latina, Matilde Celentano, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha incontrato i cittadini di Borgo Carso e l’Associazione “tuteliAMO BORGO CARSO” per discutere della centrale Biogas prevista in via Casal delle Palme. Il Comune ha confermato il diniego alla realizzazione dell’impianto, basandosi su una relazione tecnica affidata al Geom. Libralato.

Celentano ha ribadito la ferma opposizione dell’amministrazione al progetto, motivata da ragioni di salute pubblica, viabilità e tutela della vocazione agricola dell’area. Pur rimanendo favorevole alla realizzazione di impianti Biogas, il Comune sta lavorando a un regolamento che ne disciplini la localizzazione, evitando che vengano costruiti in prossimità delle abitazioni.

Durante l’incontro è stato sottolineato il lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione per contrastare la realizzazione della centrale. L’Associazione “tuteliAMO BORGO CARSO” ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ha annunciato che continuerà a monitorare la vicenda, mantenendo un dialogo costante con l’amministrazione.