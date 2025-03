Piazzale dei Mercanti, con il nuovo parcheggio si conclude il progetto “4 C per il futuro”

Giovedì 27 marzo si terrà a Latina l’inaugurazione del rifacimento di piazzale dei Mercanti. L’appuntamento è alle 9.45 con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Matilde Celentano e del vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, al quale seguirà nell’aula magna dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Giuliano” la conclusione del progetto “4 C per il futuro: Conoscenza, Consapevolezza e Cambiamento per un Clima che sta cambiando”.

Si tratta di un progetto del Comune di Latina, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di conoscenza, sensibilizzazione e di educazione ambientale sui cambiamenti climatici e sugli impegni che ogni cittadino può assumere per contrastarli e favorire l’adattamento. Le attività hanno avuto inizio con il Convegno del 2 luglio 2024, tenutosi presso la sede del Municipio e patrocinato dal Comune di Latina, dal Comune di Sabaudia, dall’Ente Parco e dagli Ordini Professionali e si sono sviluppate di pari passo all’intervento di rifacimento del parcheggio di piazzale dei Mercanti.

Il progetto è stato realizzato dall’istituto Pangea, attraverso una serie di attività svolte sul territorio con il coinvolgimento degli studenti che, nel corso della mattinata, presenteranno i loro lavori, in simultanea con lo svolgimento di laboratori didattici in esterna, condizioni meteo permettendo.

Oltre ai referenti dell’istituto Pangea, saranno presenti ai lavori la dirigente scolastica Cherubina Ramacci e gli alunni delle classi II e II A del liceo Majorana.

“Il nuovo parcheggio di piazzale dei Mercanti – ha anticipato il sindaco Celentano – risponde all’esigenza espressa nel programma del Mise di aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni sia di precipitazioni estreme sia di siccità. Il progetto ha previsto la realizzazione di nuovi sistemi per il contrasto delle isole di calore in ambiti urbani, mantenendo comunque l’attuale destinazione d’uso ed un numero sufficiente di posti auto”.

“Il parcheggio di piazzale dei Mercanti – ha aggiunto il vice sindaco carnevale – è stato individuato tra le tante possibili aree sulla base dell’esperienza di un precedente progetto finanziato dal bando Uia (Upper) in quanto situato vicino a diversi istituti scolastici, luoghi dove si tengono attività sportive e il mercato settimanale. Un’area, quindi, frequentata da cittadini appartenenti a diversi gruppi di interesse a cui rivolgere anche campagne di sensibilizzazione sulla specifica problematica ambientale”.