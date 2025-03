Latina, quattro eventi per il Giubileo 2025: il Comune punta sul turismo religioso

Il Comune di Latina ha approvato l’organizzazione di quattro eventi in occasione del Giubileo 2025, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio liturgico e favorire il turismo religioso. L’iniziativa, promossa dall’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco in collaborazione con la Curia Vescovile, si rivolge a diverse fasce di pubblico.

“Ho già condiviso con la Curia Vescovile – afferma l’assessore Di Cocco – l’intenzione dell’amministrazione di organizzare più eventi, destinati a diverse tipologie di persone, con lo scopo di incrementare il turismo religioso che coinvolge milioni di persone sul territorio nazionale. Gli eventi da programmare sono quattro: la giornata del Giubileo del dipendente pubblico e della pubblica amministrazione, il Giubileo dedicato ai bambini, il Giubileo del viaggiatore e la processione di Stella Maris”.

Già fissata la data per il primo dei quattro eventi, dedicato alla celebrazione dell’impegno e della dedizione e dell’innovazione nel servizio reso ai cittadini. Si terrà il 19 giugno 2025 alla presenza di sua eccellenza il Vescovo Mariano Crociata e dei dipendenti del pubblico impiego della provincia di Latina, tra cui i lavoratori del Comune, della Asl, dei Ministeri, della Prefettura. La giornata sarà aperta anche a tutti gli organismi politici degli enti, che verranno coinvolti con lettera di invito del Sindaco e del proponente assessore. Gli amministratori e i lavoratori si riuniranno sotto il palazzo comunale di Latina e sfileranno in processione fino alla Cattedrale San Marco dove ad accoglierli ci saranno i Sindaci con i gonfaloni e tutte le autorità precedute da un rappresentante dei lavoratori. Seguirà la celebrazione e la benedizione solenne.

“Nel Giubileo dei bambini – continua l’assessore – saranno coinvolte le classi quarte e quinte delle scuole primarie, alle quali verrà proposto un pieghevole illustrato e riportante la Mascotte Luce scelta dal Vaticano che illustrerà loro il significato del Giubileo, teso alla promozione dell’amicizia sincera e leale, all’amore verso il prossimo e verso gli animali e al contrasto di eventuali azioni di bullismo. Verrà chiesto ai bambini, inoltre, di di realizzare dei lavori che verranno esposti nel Museo Cambellotti o presso il Teatro D’Annunzio. Infine, il Giubileo del viaggiatore è pensato per chi intende percorrere i luoghi di culto del territorio tra cui la casa del martirio di Santa Maria Goretti, l’Abbazia di Valvisciolo e la via Francigena. Particolare attenzione verrà riservata alla processione di Stella Maris e alla festa di Santa Maria Goretti che, in questo particolare anno dedicato al Giubileo, dovranno assumere una veste particolare attraendo anche i turisti religiosi”.