Al San Marino Song Contest per puntare all’Eurovision, in gara anche l’apriliana Haymara

Tra i protagonisti del San Marino Song Contest 2025, per puntare all’Eurovision, c’è anche Haymara, 18enne di Aprilia, in gara con il brano “Tomame las manos”. Giovane musicista e cantautrice, Haymara parteciperà al Festival di San Marino in gara con altri 20 artisti tra emergenti e Big, in un’unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti a condurre l’evento dal Teatro Nuovo di Dogana, sul quale sfileranno i venti finalisti della selezione nazionale che decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest di Basilea, in scena dal 13 al 17 maggio.