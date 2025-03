Scoperta una nutrizionista che operava senza comunicazione alla Asl

Proseguono i controlli svolti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per mezzo dei dipendenti Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, mirati a contrastare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Scoperta una Biologa-Nutrizionista, che esercitava l‘attività all’interno di uno studio fisioterapico di Aprilia (LT), senza aver effettuato la prevista comunicazione all’Azienda Sanitaria. Per le irregolarità, è stato interessato il Comune di Aprilia, che ha emesso il provvedimento di cessazione dell’attività. È stata inoltre contestata una sanzione amministrativa di 12.000 euro.