“Festa della donna, Rocca: Passi in avanti significativi”

«Dobbiamo colmare un gap di secoli e il percorso, per tanti versi, è ancora in salita. Ci vorrà molto tempo per arrivare ad un’effettiva parità di diritti ed opportunità. La donna è sempre stata centrale anche quando si cercava di negarlo, ma la cultura sulla donna deve cambiare a tutti i livelli, l’#8marzo dovrebbe essere ogni giorno.” Sono le parole del presidente della regione Regione Lazio Francesco Rocca che prosegue. “Ci sono, tuttavia, dei segnali incoraggianti tanto nel Paese, quanto in questa regione. Nel mondo dell’imprenditoria e dell’università, delle professioni e dell’arte, il Lazio è ricco di energia, talento, innovazioni in gran parte femminili, come testimoniano anche le donne che oggi hanno raccontato, nell’evento voluto dall’Assessore Simona Baldassarre, le loro storie. La cronaca sulle violenze ci mostra, purtroppo ogni giorno, l’altra faccia della medaglia, quella per cui la donna non solo non gode di diritti ma è considerata, nella migliore delle ipotesi, un oggetto. Sono certo, però, che stiamo compiendo passi in avanti significativi nel segno di una compiuta, reale e non retorica, parità».