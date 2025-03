Tavolo provinciale su disabilità e terzo settore, l’iniziativa di Tripodi (FI)

LATINA – Il consigliere regionale di Fi Angelo Orlando Tripodi ha riunito per la prima volta presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio. il “Tavolo provinciale disabilità e terzo settore”. Sono intervenuti rappresentanti di associazioni e famiglie e alcuni professionisti con esperienze nell’ambito della disabilità.

“E’ stata sottolineata – spiega in una nota – la necessità di affrontare concretamente determinate situazioni con proposte di nuove leggi o con il miglioramento delle norme esistenti. Si è parlato di vari obbiettivi, come intercettare fondi per finanziare progetti sui territori, monitorare criticità, programmare incontri itineranti e fornire indicazioni e suggerimenti per le nostre prossime azioni in materia. Ho osservato che i componenti del tavolo dovranno diventare un punto di riferimento sul territorio provinciale di Latina, soprattutto per le persone impossibilitate ad accedere agli strumenti adatti e alle necessarie informazioni per far valere i loro diritti.

Questo strumento permetterà di affrontare in modo condiviso le criticità esistenti, individuare soluzioni concrete e promuovere politiche inclusive ed efficaci. È essenziale che le esigenze delle persone con disabilità e delle realtà del terzo settore siano ascoltate e tradotte in azioni tangibili, affinché nessuno venga lasciato indietro. Mi impegnerò affinché questo tavolo diventi un punto di riferimento stabile per il nostro territorio, basato sulla collaborazione e sull’innovazione sociale”, conclude l’onorevole pontino che è anche Vice Presidente della VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare.

L’iniziativa politica all’indomani del convegno di Forza Italia, su Sport e disabilità, organizzato dall’assessore Luisa Regimenti.