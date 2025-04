A Maenza la rappresentazione storica della Domenica delle Palme e della Passione di Cristo

MAENZA – A Maenza la Settimana Santa verrà inaugurata domenica 13 aprile, giorno della Domenica delle Palme quando (alle 16) l’Associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, ripropone alle porte del paese l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ma per tutta la Settimana Santa, dal 13 al 18 Aprile 2025, la cittadina lepina sarà sede di una serie di iniziative storico-culturali e religiose, che ogni anno richiamano migliaia di turisti. L’evento anticipa la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo di Maenza, che si svolge dal 1969, quando Padre Roberto Fastella decise di trasformare l’antica processione penitenziale del Venerdì Santo, che si svolgeva nel Paese, in una vera e propria rappresentazione teatrale.

Giovani, uomini, donne e bambini, si trasformano nei giorni della Settimana Santa in altrettanti attori per interpretare i ruoli dei personaggi della Bibbia e del Vangelo: Gesù, Apostoli, Maria,

Caifa, Pilato, Erode, le pie donne, soldati, popolani… riproponendo così dal vivo, il dramma storico svoltosi duemila anni fa a Gerusalemme.

LA DOMENICA DELLE PALME – “Alle porte del paese viene riproposto l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, che a cavallo di un’asina, viene accolto con grida di Osanna. Lungo il percorso che si snoda fino al centro storico, hanno

avuto luogo una serie di scene che riguardano la vita di Gesù: il Battesimo di Gesù ad opera di Giovanni il Battista; la lapidazione dell’adultera; l’incontro con il centurione romano; la guarigione

del cieco e la cacciata dei mercanti dal tempio” – raccontano gli organizzatori che quest’anno hanno portato la rappresentazione anche nella Silicon Valley.

“Nel frattempo, ogni cosa viene messa a punto per la grande rappresentazione della Passione di Cristo, dalle scenografie a grandezza naturale alle luci, alla colonna sonora, ai costumi, realizzati

dalle sapienti mani del costumista Benito Trichei, alle corazze e gli armamenti dei soldati romani. Il piccolo centro acquista così la tonalità di una piccola Gerusalemme, con le varie scene distribuite nei luoghi più adatti a riproporle per raffigurare le ultime ore di vita di Gesù”.

LA PASSIONE DI CRISTO – Unica nel suo genere, si caratterizza per essere una rappresentazione teatrale itinerante, che si snoda lungo un percorso di 3,5 km, nel corso del quale lo spettatore cammina al fianco degli attori e dei figuranti in costume, la Passione di Cristo avrà luogo venerdì 18 Aprile 2025 alle ore 21.00, presso Piazzale San Rocco.

LE STAZIONI – L’ultima cena e la cattura di Gesù nell’orto degli Ulivi, si svolgono in Piazzale S. Rocco, zona ricca di uliveti; il Tribunale di Hanna, in Piazza Duomo; Il tribunale di Caifa, nell’austera cornice del castello Baronale; In Piazza F. Lepri hanno luogo il tribunale di Pilato, con il trionfale ingresso della legione romana; il tribunale di Erode con la sua scellerata corte, scena introdotta da un flashback che ricorda la figura di Giovanni il Battista e la sua morte per mano di Erode e l’impiccagione di Giuda. La via Crucis, percorre via Circonvallazione e termina con la Crocifissione sul colle che domina Piazza Lepri.

Per quanto riguarda l’organizzazione della 55a edizione la regia è nelle mani dell’Ass. Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, mentre la cura della recitazione è affidata al Prof. Piergiulio

Cantarano. Con il patrocinio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e Comune di Maenza. In occasione dell’anno Giubilare, l’edizione 2025 della Passione di Cristo di Maenza, ha ricevuto il patrocinio di Italy for Christ ed è stata inserita nella campagna Forever Open.

Per permettere agli spettatori di raggiungere agevolmente il Paese, è stato attivato un servizio navetta con bus, a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 18 Aprile 2025.

Attualmente la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo di Maenza è candidata, tramite la “Rete delle Passioni” a diventare patrimonio dell’UNESCO, un procedimento promosso da Europassione per l’Italia, con l’intento di far riconoscere le performing art della Settimana Santa come bene immateriale dell’umanità.