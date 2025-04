A Ponza e Zannone la terza edizione delle Passeggiate Poetiche

PONZA – Le Passeggiate Poetiche a Ponza approdano alla terza edizione, dopo il successo dei primi due appuntamenti ad aprile e novembre 2024. Il debutto nel 2025 sarà alla scoperta di Ponza e Zannone, con tre giornate durante le quali si incontreranno contadini che presidiano orti e vigneti, ricercatori che conducono da tempo ricerche sull’isola, produttori virtuosi, artisti e le tante storie che questi luoghi straordinari hanno da raccontare: in particolare i racconti sull’ex miniera di bentonite divenuti uno spettacolo inedito tra teatro e musica, che andrà in scena per la prima assoluta il sabato 5 aprile.

L’iniziativa rientra tra le attività che l’APS Exotique sta portando avanti nell’ambito del progetto DMO dai Monti Lepini al Mare, di cui le Isole Ponziane rappresentano il terminale a Sud di questo straordinario territorio. Il programma è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Ponza, avvalendosi della collaborazione con il Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane-APS e con il supporto della proloco di Ponza, con l’intento di valorizzare gli aspetti storico-culturali e naturalistici più rilevanti che caratterizzano le isole ponziane, con l’inconfondibile stile di Exotique attraverso un cammino lento e una dose massiccia di poesia.

Disponibilità Limitata | Prenotazione obbligatoria al 329.8424810

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 aprile 2025

ore 12:00 | Passeggiata Poetica a Punta Incenso in compagnia di Ponzesi che presidiano orti e vigneti

Il cammino inizierà da Santa Maria attraverso un percorso negli orti di Ponza fino a raggiungere Punta Incenso, tra panorami mozzafiato e il profumo inconfondibile del mediterraneo. Durante il cammino incontreremo agricoltori ponzesi che ci racconteranno dei loro raccolti e delle loro vigne, quel presidio quotidiano a difesa delle tradizioni e dell’immenso patrimonio rurale che custodiscono da secoli. Arrivati a Punta Incenso, in un contesto bucolico e immaginifico, attenderemo l’ora del tramonto, osservato da un punto di vista privilegiato. A condurci lungo il percorso: la guida esperta Domenico Scotti.

*pranzo e cena bucolici al sacco negli orti ponzesi

Sabato 5 aprile 2025

ore 10:00 | Passeggiata Poetica dal Monte Core a Le Forna con lo spettacolo finale “Il Bianco e il Blu: echi e storie della miniera di bentonite di Ponza” con Gianluca Bondi, Ilaria Restifo, Gianluca Battista. Regia – Gianluca Biondi. Drammaturgia – Ilaria Restifo

Musiche – Gianluca Battista

La Passeggiata Poetica di sabato sarà un lungo e stimolante cammino da Santa Maria fino al Monte Core, lungo uno dei sentieri più suggestivi e panoramici dell’isola, fino a raggiungere Le Forna.

La prima tappa del cammino sarà l’incontro con i ricercatori Antonia De Michele, Geo-antropologa presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre, e Pietro Agnoletto, Geografo visuale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, entrambi da tempo sull’isola per il progetto “Islands 4 Future” finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito di Next Generation EU. Un progetto di Rilevante Interesse Nazionale interdisciplinare (geografia, antropologia e pedagogia) che coinvolge vari ricercatori che mira a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale con il coinvolgimento dei giovani, favorendo l’educazione alla sostenibilità e alla protezione ambientale e contribuendo all’arricchimento del capitale sociale nelle isole. Un obiettivo cruciale è quello di incentivare i processi di valorizzazione e cura del territorio, promuovendo la consapevolezza dei giovani, la loro capacità di azione culturale nello spazio, e il loro ruolo di “custodi del patrimonio”, temi da sempre cari al progetto Passeggiate Poetiche.

Arrivati a Le Forna, in un paesaggio lunare di archeologia industriale un tempo sede dell’ex miniera di bentonite andrà in scena lo spettacolo tra teatro e musica “Il Bianco e il Blu: echi e storie della miniera di bentonite di Ponza” a cura di Sinestesia Teatro.

Un modo poetico per promuovere la conoscenza di un sito dove per anni si sono incrociati i destini di molti Ponzesi, segnandone la storia futura.

Mise en espace in chiave Brechtiana degli eventi avvenuti dalla scoperta della Bentonite sull’isola di Ponza. Un Teatro che documenta, informa e gioca con la storia per raccontare cose serie, ma anche un modo per riposare il corpo dopo la Passeggiata e tenere alta la curiosità sulla controversa storia della miniera dal colore bianco.

Un’opportunità per favorire il recupero della memoria e dei luoghi, utilizzando un linguaggio facile ed intuitivo come quello del teatro, per ri-trovarsi Comunità e ri-stabilere nuove Connessioni.

Domenica 6 aprile 2025*

ore 9:00 | Passeggiata Poetica alla scoperta dell’isola di Zannone nel Parco Nazionale del Circeo

La Passeggiata Poetica di domenica ci porterà da un’isola all’altra dell’arcipelago grazie ai barcaioli ponzesi, che ci traghetteranno con la sapiente guida Domenico Scotti alla scoperta di Zannone, annessa al Parco Nazionale del Circeo dal 1979 e uno dei 5 ambienti in cui è suddivisa l’area protetta. L’isola si presenta come uno scrigno di biodiversità che ne fa un inno alla Natura Selvaggia.

*pranzo in barca

Nota bene: in caso di maltempo che non consenta l’attracco all’isola di Zannone si effettuerà in alternativa il seguente programma:

ore 9:00 | Passeggiata Poetica al Monte Guardia, uno dei luoghi più belli e panoramici dell’isola di Ponza