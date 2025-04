Latina, Borgo Sabotino, l’Avis si trasferisce nell’ex Casa Cantoniera

LATINA – La giunta del sindaco Matilde Celentano ha concesso all’Avis di Latina l’utilizzo di alcuni locali dell’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino. E’ quanto stabilito dalla deliberazione approvata nella seduta di ieri, su indirizzo dell’assessore al Patrimonio Ada Nasti, al fine di dare una positiva risposta all’esigenza dell’associazione rappresentata al Comune a gennaio scorso.

“La sezione Avis di Borgo Sabotino – ha spiegato il sindaco Celentano – aveva in uso dal 2005 il locale al primo piano dell’edificio ex Assistenza Sanitaria, di proprietà dell’ente, oggi oggetto di intervento per la realizzazione della Casa di Comunità finanziata alla Asl di Latina con i fondi del Pnrr. Lavori per i quali si è reso indispensabile procedere all’approvazione e sottoscrizione, a dicembre 2024, di uno specifico accordo tra Comune ed Asl. Ci siamo impegnati, al fine di consentire la realizzazione del progetto nei tempi stringenti del Pnrr, a trovare una rapida soluzione per il trasloco della sede Avis e consentire così lo svolgimento degli interventi di adeguamento dell’intero fabbricato. A segnalare per primo la necessità di trovare una nuova ‘casa’ per l’Avis è stato il consigliere comunale Fausto Furlanetto, interessandosi al caso con fattiva collaborazione e indicando anche quali possibili soluzioni avremmo potuto mettere in campo per non interrompere le attività di prelievo per la donazione del sangue a Borgo Sabotino”.

“Grazie alla ricognizione effettuata dal personale del dipartimento Patrimonio sui beni immobiliari del Comune – ha proseguito il sindaco Celentano – sono stati individuati locali idonei per le attività dell’Avis a poca distanza, ovvero nell’ex Casa Cantoniera al centro del borgo, consentendo così all’associazione di continuare a svolgere in questa zona i prelievi di sangue. Presto i cittadini di Borgo Sabotino avranno la loro Casa di Comunità per i servizi socio-sanitari, senza rinunciare alla postazione Avis per le donazioni di sangue. Sono molto soddisfatta del lavoro svolto, motivo per cui ringrazio, oltre al consigliere Furlanetto, l’assessore Nasti, la dirigente Alessandra Pacifico e il personale del dipartimento Patrimonio”.

“I locali dell’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino – ha aggiunto l’assessore Nasti – che il Comune andrà a concedere, attraverso un contratto della durata di un anno, si trovano al pianterreno. Si tratta di due vani con annessi servizi igienici. Sarà concesso all’Avis anche l’utilizzo del cortile esterno per la sosta dell’autoemoteca, nelle seconde domeniche di ogni mese per la durata del contratto. I locali saranno adibiti a sala accettazione con postazione dell’unità sanitarie e a punto ristoro, dove somministrare la colazione per i donatori di sangue. Per la deliberazione approvata giovedì, abbiamo atteso il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, arrivato la scorsa settimana, della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. In considerazione dell’utilizzo del bene comunale soltanto in un giorno a settimana, l’Avis verserà al Comune un canone di 22 euro, quantificato sulla scorta della stima effettuata dall’ufficio. Ancora una volta, l’amministrazione del sindaco Celentano ha saputo individuare la strada giusta, nell’ottica di una gestione dinamica del patrimonio dell’ente nell’interesse della collettività. L’Avis è un’associazione privata senza scopo di lucro che persegue un fine di interesse pubblico, garantendo la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a chiunque ne abbia necessità”.