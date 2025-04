A Priverno apre il nuovo impianto di atletica leggera

Dal 1°aprile è aperto ufficialmente il nuovo impianto di atletica leggera ricompreso nel complesso sportivo “Antonio Palluzzi” di Ceriara, opera realizzata grazie ad un finanziamento ottenuto a valere sul Fondo ministeriale “Sport e Periferie”.

Chiusi i lavori per la realizzazione del nuovo anello, oltre quelli per la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione, lo scorso 25 giugno, e realizzati altri interventi di manutenzione, si è, oggi, in grado di restituire alla fruizione pubblica uno spazio che sarà gestito all’insegna della massima cura e delle più elevate competenze sportive. Nelle more dell’avviso che sarà pubblicato a breve, finalizzato alla concessione di tutto il complesso del Palluzzi di Ceriara a un soggetto sportivo, il Comune gestirà direttamente, fino alla fine di giugno, il solo impianto di atletica leggera e per garantirne le migliori condizioni di utilizzazione lo farà con il supporto tecnico – operativo della UISP di Latina, uno dei principali Enti di promozione sportiva del territorio che ha alle spalle un notevole bagaglio di esperienza e competenze nel settore dell’atletica leggera.

L’impianto sarà aperto prevalentemente negli orari pomeridiani, secondo un disciplinare che regola giorni, orari e modalità di fruizione, che gli incaricati del supporto tecnico operativo della UISP comunicheranno. L’accesso, nel rispetto delle vigenti normative, sarà consentito alle Associazioni, alle Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive riconosciute o associate al CONI o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ai singoli atleti, ai singoli cittadini, ai gruppi sportivi di qualsiasi Arma ed ai gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado.

Il prossimo 15 maggio, l’impianto di atletica leggera sarà inaugurato con una grande manifestazione alla quale parteciperanno oltre 700 alunni delle scuole di Priverno.

L’amministrazione comunale ringrazia UISP Latina, le associazioni che con essa collaboreranno, ASD Team Atletica Latina e ASD Monti Lepini, per essersi rese immediatamente disponibili a supportare l’Ente in questo primo periodo di gestione, gli uffici comunali per il lavoro svolto fin dalla progettazione dell’impianto alla sua apertura, gli Assessori allo sport e ai Lavori Pubblici, Luigina Vellucci e Giulio Federici, a tutta l’Amministrazione sempre impegnata per il bene comune.