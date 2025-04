Agricoltura e futuro: a Latina il confronto sulla nuova PAC fino al 2040

Si è tenuto presso il Consorzio Agrario Provinciale di Latina, un importante convegno dedicato al futuro della Politica Agricola Comune (PAC) e alle prospettive per il settore agricolo locale. L’incontro, promosso da Confagricoltura Latina in collaborazione con Ansa, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore, impegnati in un confronto sulle sfide e le opportunità legate alla nuova programmazione fino al 2040. Tra i temi centrali affrontati, la necessità di garantire finanziamenti adeguati, la semplificazione burocratica e un sostegno concreto agli investimenti, elementi ritenuti essenziali per la competitività delle imprese agricole del territorio.

Ad aprire il convegno il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini, che ha dichiarato: “Oggi siamo qui per portare all’attenzione dei nostri operatori quelle che riteniamo debbano essere le linee strategiche della nuova PAC fino al 2040, con la speranza che questo strumento possa finalmente indirizzarsi su percorsi più efficaci. Per la provincia di Latina e per il nostro settore, ci auguriamo che vengano garantiti adeguati finanziamenti per supportare i nostri programmi, una reale semplificazione burocratica e direttive che promuovano concretamente gli investimenti. Le imprese agricole, oggi più che mai, si trovano a dover affrontare sfide legate al cambiamento climatico, mentre rispondono alla crescente domanda di prodotti di altissima qualità da parte dei consumatori. È fondamentale che le nostre aziende vengano messe in condizione di operare in un mercato internazionale sempre più competitivo. L’Unione Europea deve comprendere questa realtà e, attraverso la nuova PAC, offrire risposte concrete al settore agricolo, che, voglio ricordarlo, nel nostro caso rappresenta una parte essenziale dell’economia locale con oltre 7.000 imprese e 21.000 addetti nella nostra provincia. Latina è un punto di riferimento importante nel sistema economico del Lazio e a livello nazionale, con numeri rilevanti anche a livello internazionale. Per questo motivo, siamo orgogliosi di essere protagonisti di questo dibattito, che mette in luce l’impegno e gli sforzi di tutte le realtà agricole che rappresentiamo”.

Un appuntamento fondamentale anche per far capire che ci troviamo in una fase di riorientamento degli obiettivi e degli strumenti a disposizione del comparto agricolo, come ha spiegato Vincenzo Lenucci, Direttore Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari e Centro Studi Confagricoltura:

Al convegno ha partecipato anche Mauro D’Arcangeli, direttore Confagricoltura Latina: “Questo convegno, fortemente voluto da Confagricoltura in collaborazione con Ansa, vede una significativa partecipazione, con testimonianze fondamentali da parte dei nostri agricoltori. È ormai evidente che la PAC ha bisogno di un rinnovamento profondo, perché le imprese sono al centro della tutela ambientale, e non viceversa. L’impresa agricola deve tornare ad essere il fulcro di ogni politica agricola, con l’interesse per le produzioni al primo posto. È dunque essenziale che venga sviluppata una nuova politica che, oltre a salvaguardare il territorio, tuteli anche il reddito delle imprese. Vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a Confagricoltura nazionale per aver scelto Latina come sede di questo importante incontro. La nostra provincia è tra le più rilevanti d’Italia, con produzioni di portata internazionale e mondiale. La scelta di Latina, di questo territorio e di una Confagricoltura locale attiva, che ha a cuore gli interessi delle imprese agricole, è un segno tangibile del valore che riveste la nostra realtà nel panorama agricolo nazionale”.

A testimoniare l’attenzione delle istituzioni locali verso il settore agricolo, era presente anche l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano, che ha ribadito l’importanza di sostenere le imprese del territorio attraverso politiche mirate e un dialogo costante con gli operatori del settore: