Addio a Eugenio Varcasia, si è spento lo storico primario della Pediatria del Goretti

(la foto è dell’Ordine dei Medici)

LATINA – Si è spento all’età di 97 anni Eugenio Varcasia, pediatra e primario dell’ospedale Santa Maria Goretti per gran parte della sua vita professionale. Noto per il suo rigore, avviò l’attività della Divisione di Pediatria nel 1973 come riporta il volume “Ospedale di Latina, un racconto lungo 50 anni” curato da Licia Pastore, Dario Petti e Rita Salvatori. Nel volume, il collega Luigi Don che fu a lungo al suo fianco, lo descrive così: “Il maggior merito del professor Varcasia è stato quello di averci trasmesso il “metodo” strumento indispensabile per un corretto e razionale percorso diagnostico nell’approccio e nella conseguente risoluzione delle situazioni cliniche affrontate quotidianamente”.

Nel 2010 l’Ordine dei Medici di Latina aveva conferito a Varcasia il riconoscimento per i 60 anni di professione.

I funerali saranno celebrati giovedì alle 10,30 nella cattedrale di San Marco a Latina.