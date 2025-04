La Carovana  della Komen Italia fa tappa a Latina

Giornata di promozione della salute, con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali e visite ginecologiche, in programma il prossimo sabato 19 aprile, dalle ore 9:30 alle 15:00, in piazza del Popolo, nel centro di Latina. Quella nel capoluogo pontino rappresenta solamente l’ultima tappa della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. La Carovana, in particolare, si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tappa di sabato 19 aprile, patrocinata dal Comune di Latina insieme alla Provincia e ad Anci Lazio, è stata organizzata in collaborazione con Associazione Valore Donna.