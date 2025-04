Cisterna rende omaggio alla “Medal of Honor” Sylvester Antolak, eroe della sua liberazione

L’amministrazione comunale di Cisterna di Latina ricorderà con un evento venerdì 11 aprile, il sergente dell’esercito statunitense Sylvester Antolak, caduto durante la battaglia per la liberazione della città.

Il 24 maggio 1944, sotto il fuoco nemico, l’appena 25enne militare guidò il suo plotone in un assalto contro una postazione tedesca fortemente difesa. Ferito una prima volta, continuò comunque ad avanzare. Colpito ancora, si rialzò nuovamente e nonostante fosse stato colpito una terza volta continuò a incitare i propri uomini fino all’ultimo respiro, permettendo di sfondare le linee nemiche aprendo così la via alla liberazione di Cisterna sacrificando la sua stessa vita. Per questo atto di estremo coraggio, gli Stati Uniti gli conferirono la Medal of Honor, la più alta onorificenza militare americana. E la storia del giovane sergente nella battaglia per la liberazione di Cisterna è divenuta anche materia della prima puntata della serie televisiva “Medal of honor” prodotta da Netflix.

Venerdì, vista la presenza in Italia di alcuni suoi familiari, il Comune di Cisterna renderà ufficialmente omaggio al giovane soldato, che ha sacrificato la propria vita per la libertà di un popolo che non era il suo, con una cerimonia alla quale prenderanno parte i suoi eredi. Una iniziativa quella dell’amministrazione che si avvale anche della collaborazione dell’Associazione Terza Divisione US Army Italia, mentre il cippo di travertino, sul quale verrà installato il memoriale, è stato donato dalla ditta G.Poggi srl di Guidonia Montecilio.

La cerimonia, che rientra nell’ambito degli eventi organizzati in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia, prenderà il via alle ore 10 nell’Aula Consiliare con gli interventi del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora alla Cultura Maria Innamorato. Poi la parola passerà a Toby Knight, President Third Infantry Division Association; Luigi Settimi, Presidente dell’Associazione Terza Divisione US Army Italia; Robert Antolak, familiare del Sergente Sylvester Antolak. L’incontro sarà moderato da Goffredo Danna dell’Associazione Terza Divisione US Army Italia.

A seguire, alle 11.30 in largo Alfonso Volpi, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, si terrà la cerimonia di scoprimento del Cippo Memoriale dedicato al militare.