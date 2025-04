PNRR, la Provincia di Latina istituisce la governance interna

Con un Decreto Presidenziale, la Provincia di Latina ha istituito la governance interna del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rafforzando l’impegno per una gestione efficace, trasparente e puntuale dei fondi europei. L’iniziativa prevede la nascita della Cabina provinciale di coordinamento PNRR, composta da figure chiave dell’ente, con il compito di monitorare l’attuazione degli interventi, garantire il rispetto dei cronoprogrammi e curare la gestione economico-finanziaria dei progetti. Il piano interessa settori strategici come edilizia scolastica, digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica e infrastrutture viarie. Sono state inoltre approvate specifiche Linee Guida per la gestione e il monitoraggio del PNRR, che saranno consultabili sul sito istituzionale.