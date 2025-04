LATINA – Confagricoltura Latina torna protagonista al Vinitaly 2025, il più grande evento internazionale dedicato al mondo del vino. Dopo la partecipazione al Fruit Logistica di Berlino, l’associazione è pronta a valorizzare ancora una volta le eccellenze vitivinicole e agroalimentari della provincia di Latina, portando a Verona il meglio della produzione locale.

La presenza di Confagricoltura Latina a Vinitaly è resa possibile grazie a un progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, parte di un’iniziativa più ampia volta alla promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, tra cui il vino, le produzioni orticole e altre eccellenze agroalimentari. Questo percorso di internazionalizzazione proseguirà con ulteriori eventi di rilievo nel corso del 2025.

All’interno dello spazio espositivo di Confagricoltura nazionale (Padiglione D – Stand G-H-I), Confagricoltura Latina organizzerà masterclass, degustazioni e incontri per far conoscere le eccellenze del territorio con le aziende vinicole: Pietra Pinta, Donato Giangirolami, Villa Gianna, Cincinnato, I Lori, Marco Carpineti, Monti Cecubi, Giorgio Pecora Vini. Per la parte dedicata alle degustazioni di prodotti tipici, olio e olive: Nardi Organic Food, Diamante Verde, Giovanna Coriddi e Lucarelli Olive.

“Siamo orgogliosi di rappresentare ancora una volta la nostra terra in un evento di questa portata – spiegano il presidente Luigi Niccolini e il direttore Mauro D’Arcangeli -. Il Vinitaly è un’opportunità unica per far conoscere la qualità dei nostri prodotti e per creare nuove sinergie con operatori del settore a livello internazionale. In tal senso vogliamo anche ringraziare l’Assessore Regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini e l’Arsial per avere rinnovato il loro impegno anche in questa manifestazione, in linea con le aspettative del settore. Vogliamo ringraziare, inoltre, l’Associazione Italiana Sommelier per la partnership ormai consolidata e gli amici di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Confagricoltura Salerno e Confagricoltura Parma con cui condividiamo gli spazi ed alcuni eventi del nostro programma. Un grazie, inoltre, alla Camera di Commercio di Frosinone e Latina per il supporto e agli amici dell’Associazione La Strada del Vino di Latina”.

Tre gli appuntamenti più importanti:

• Domenica 6 aprile – ore 11.15 | Masterclass “Malvasie d’Italia” Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione La Strada del Vino della Provincia di Latina, Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Confagricoltura Salerno, Confagricoltura Parma e l’Associazione Italiana Sommelier. Le cantine partecipanti saranno Pietra Pinta e Donato Giangirolami. La degustazione di prodotti tipici, olio e olive sarà curata dalle aziende Nardi Organic Food, Diamante Verde, Giovanna Coriddi e Lucarelli Olive.

• Lunedì 7 aprile – ore 12 | Masterclass “Spumanti” Evento organizzato da Confagricoltura Latina in collaborazione con l’Associazione La Strada del Vino della Provincia di Latina e AIS. Le cantine presenti saranno Pietra Pinta, Giangirolami, Villa Gianna, Cincinnato, I Lori e Marco Carpineti. Anche in questa occasione, sarà possibile degustare prodotti tipici, olio e olive delle aziende Nardi Organic Food, Diamante Verde, Giovanna Coriddi e Lucarelli Olive.

• Lunedì 7 aprile – ore 15.30 | Masterclass “I rossi che non ti aspetti” Organizzato con Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Confagricoltura Salerno, Confagricoltura Parma e AIS. Protagoniste saranno le cantine Monti Cecubi e Giorgio Pecora Vini, accompagnate da una selezione di prodotti tipici, olio e olive delle aziende Nardi Organic Food, Diamante Verde, Giovanna Coriddi e Lucarelli Olive.