Dimensionamento scolastico, l’assessore Francesca Tesone replica alla coordinatrice Gilda Patrizia Giovannini

LATINA – L’assessore all’Istruzione Francesca Tesone chiarisce alcuni punti essenziali, in merito alle recenti dichiarazioni della coordinatrice provinciale di Gilda degli Insegnanti, Patrizia Giovannini, relative al dimensionamento scolastico e al rigetto del ricorso presentato dal Comune di Latina contro la fusione degli istituti comprensivi Don Milani e Vito Fabiano. “Innanzitutto – afferma l’assessore Tesone – mi preme sottolineare che l’amministrazione comunale ha agito con la massima responsabilità e trasparenza, tenendo sempre al centro l’interesse degli studenti e delle loro famiglie. Il ricorso per l’impugnativa della deliberazione della Giunta regionale relativa al piano di dimensionamento scolastico 2025/2026, seppur rigettato dal Tar, è stato presentato con l’intento di tutelare l’autonomia e la qualità dell’offerta formativa degli istituti scolastici coinvolti, in un contesto di cambiamenti che richiedono grande attenzione e ponderatezza. L’amministrazione comunale, sin dall’inizio, si è dichiarata contraria alla decisione di accorpare gli istituti comprensivi ‘Don Milani’ e ‘Vito Fabiano’, poiché non coincidente con le esigenze del territorio, registrando sull’argomento anche le criticità sollevate dalle dirigenze scolastiche, dai docenti e dai genitori degli studenti che frequentano i due istituti. In merito alle dichiarazioni su ulteriori dimensionamenti scolastici, ci tengo a ricordare che le decisioni su nuove eventuali fusioni tra istituti non spettano al Comune. La riunione a cui fa riferimento la coordinatrice provinciale di Gilda Insegnanti è stata da me convocata mesi fa e su diversi punti all’ordine del giorno. Come consuetudine dell’assessorato all’Istruzione, infatti, sono stati più volte ricevuti i dirigenti scolastici degli istituti del territorio, per affrontare più argomenti. Tra questi, sono stati ricordate le linee guida regionali in merito ai dimensionamenti scolastici e le scuole più in difficoltà con le iscrizioni sono state messe in guardia, ricordando che la porta del Comune è sempre aperta per lavorare insieme nel raggiungimento degli obiettivi condivisi e per evitare – appunto – nuovi accorpamenti. Il confronto con i dirigenti scolastici, così come con le famiglie e con gli stessi studenti, è per noi una priorità e continueremo su questa strada per garantire partecipazione e trasparenza. Invito pertanto Gilda – conclude l’assessore all’Istruzione – e tutte le altre organizzazioni a continuare a collaborare costruttivamente con l’amministrazione comunale per lavorare insieme a soluzioni che rispondano alle reali esigenze della nostra comunità scolastica, sempre nel rispetto delle normative e delle esigenze degli studenti”.