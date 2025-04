Il tempio di Giove protagonista sui barattoli di Nutella

Terracina protagonista della nuova campagna “Buongiorno” della Nutella. Il Tempio di Giove, simbolo della città di Terracina è infatti stato scelto per la nuova campagna pubblicitaria lanciata da Ferrero insieme all’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, per celebrare le meraviglie italiane. Così sui barattoli, in edizione limitata, per il Lazio sarà protagonista Terracina. L’immagine del Tempio sarà anche protagonista delle campagne social e pubblicitarie dell’azienda, portando un pezzetto di Terracina in giro per l’Italia – e non solo – ogni volta che qualcuno farà colazione o merenda.