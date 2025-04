Donna di 38 anni di Gaeta morta dopo un intervento estetico. Il cordoglio del sindaco Leccese

GAETA – Una donna di 38 anni di Gaeta è morta in seguito a complicanze post-operatorie dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito in una clinica di Caserta, il 24 aprile. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno eseguito il sequestro della cartella clinica della paziente, una parrucchiera. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia che sarà eseguita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

L’esame servirà a stabilire le cause del decesso della donna, una parrucchiera che avrebbe accusato un malore improvviso dopo l’intervento che non destava particolari preoccupazioni. Sarà il pm titolare del fascicolo, aperto al momento contro ignoti, a dover decidere se ci siamo profili di responsabilità da parte della struttura sanitaria, del medico o dell’equipe, su cui indagare.

“Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata,ottima madre di famiglia. Sabrina era molto conosciuta nella nostra città dove svolgeva l’ attività di parrucchiera nel centro cittadino – si legge in un post del sindaco di Gaeta Cristian Leccese – . La sua scomparsa improvvisa, le cui circostanze saranno chiarite, avvenuta presso una clinica privata non manca di suscitare tristezza e cordoglio nella nostra comunità. Il pensiero corre alla sua famiglia, ai suoi due figli a cui mi stringo in un fraterno abbraccio. A loro le mie sentite condoglianze ed in questo difficile momento tutta la mia vicinanza”.