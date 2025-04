Pontinia, si scaglia contro i carabinieri e danneggia l’auto dell’Arma: arrestato

PONTINIA – Un uomo di 45 anni di Pontinia è stato arrestato ieri pomeriggio all’esterno di un bar del centro cittadino dove infastidiva i passanti che hanno chiamato il 112. All’arrivo della pattuglia, l’uomo si è scagliato contro i militari dell’Arma, danneggiando anche l’auto di servizio. I carabinieri, vincendo la resistenza opposta dall’uomo che era in evidente stato di agitazione, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato per il reato di minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche denunciato per danneggiamento.

Condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Latina e sottoposto ad accertamenti sanitari, è emerso che era sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il 45enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa dell’udienza della convalida dell’arresto con rito direttissimo che si terrà questa mattina.