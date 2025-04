Due denunce ad Aprilia, uno dei due aveva truffato una persona di Palermo.

APRILIA – Due denunce ad Aprilia per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e truffa. I Carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale hanno fermato un’autovettura con a bordo due uomini di 46 e 40 anni, già noti alle forze di polizia. Il primo è stato trovato con un coltello e diversi strumenti di effrazione, l’altro in possesso di una carta di debito, che da successivi accertamenti si è appurato che è stata utilizzata dallo stesso per compiere una truffa in danno di una vittima residente a Palermo. Per loro è scattata la denuncia