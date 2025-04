Operazione antimafia tra Latina e Fondi: sequestrati beni per 400mila euro

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina, con il supporto delle stazioni territorialmente competenti, hanno eseguito un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di un soggetto fortemente indiziato di far parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante nel territorio di Fondi. Durante l’operazione, coordinata dalla DDA di Roma, sono stati sequestrati numerosi beni di valore: orologi di lusso, gioielli, autovetture, un’imbarcazione, una moto d’acqua, camion e mezzi d’opera utilizzati in ambito edile, oltre a una somma in contanti pari a circa 400mila euro. Tutti i beni sequestrati saranno sottoposti a confisca e, successivamente, rientreranno nel patrimonio dello Stato.