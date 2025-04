Incidente in Basilicata, l’addio a Eleonora Barberio in Puglia con Giuseppe. Lutto al mercato coperto di Latina

LATINA – Un mazzo di fiori posato sul banco del mercato coperto di Latina gestito dalla famiglia Barberio, e chiuso in questi giorni, ricorda Eleonora, la ragazza di 24 anni morta domenica notte in un incidente stradale avvenuto in Basilicata con il fidanzato Giuseppe Cecca di 35 anni. “L’abbiamo vista crescere, è un grande dolore”, dicono gli operatori di Via Don Minzoni, che con i genitori della giovane condividono le giornate di lavoro. Anche a borgo Vodice, la frazione di Sabaudia dove la famiglia vive, c’è grande cordoglio per la tragedia. Lo stesso che, appresa la notizia, ha voluto esprimere la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni a nome suo personale e di tutta la Comunità universitaria, rivolgendo un pensiero alla famiglia della studentessa di Podologia e un monito agli studenti: “Questo terribile evento – ha aggiunto Polimeni – ci impone, ancora una volta, una riflessione profonda sulla sicurezza stradale, invitandoci a impegnarci in azioni di responsabilità e prevenzione”.

Dopo l’autopsia eseguita sulle due salme nell’ambito dell’inchiesta sul terribile incidente stradale, le famiglie hanno deciso che il funerale sarà congiunto, e sarà celebrato domani mattina alle 10 a Santeremo in Colle in provincia di Bari, il paese di Giuseppe Cecca. Poi la salma di Eleonora, una volta cremata, tornerà a Borgo Vodice dove martedì 22 aprile, alle 15, si terrà una funzione religiosa, quindi i due ragazzi saranno sepolti insieme.