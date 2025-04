Controlli contro il caporalato: ispezione in un’azienda agricola di Pontinia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pontinia, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno eseguito un accesso ispettivo all’interno di un’azienda agricola locale, nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione e al contrasto del caporalato. Durante le verifiche, sono emerse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro: il titolare, un uomo di 46 anni residente in zona, è stato denunciato a piede libero per non aver garantito la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per l’omessa formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito delle violazioni riscontrate, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo superiore a 3.200 euro.