Il Comune di Latina parte civile nel processo per la morte di Satnam

LATINA – “Esprimo immensa soddisfazione per l’accoglimento, da parte della Corte d’Assise di Latina, della richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Latina nel processo a carico dell’imprenditore agricolo indagato per la morte di Satnam Singh, bracciante di nazionalità indiana deceduto a giugno scorso. Ringrazio l’avvocato comunale Cinzia Mentullo che ha portato avanti l’istanza, da me fortemente sollecitata poiché la dolorosa vicenda ha destato l’attenzione della collettività e suscitato il rafforzamento dell’impegno dell’Amministrazione comunale a garantire i diritti dei lavoratori stranieri insediati sul territorio. Satnam è stato vittima di un infortunio sul lavoro, ma è morto a causa di un’omissione di soccorso. Una tragedia inaccettabile. Latina, città nuova fondata sull’impegno dei bonificatori, come ha ricordato oggi in aula l’avvocato Mentullo, intende rispettare in ogni modo il valore del lavoro e della sicurezza, affinché siano garantiti i diritti dei lavoratori e di equità. Il Comune ha deciso di costituirsi parte civile non solo per il risarcimento di danni patrimoniali ma anche per il danno d’immagine subito dalla città. Un danno che si riflette anche a carico dell’imprenditoria sana di questo territorio, che resta un’eccellenza di cui andare fieri. Esprimo soddisfazione anche per l’accoglimento della costituzione di parte civile di Soni Soni, la giovane compagna di Satnam. Come amministrazione comunale ci stiamo occupando di Soni sin dall’inizio di questa brutta vicenda, per fornirle protezione e percorsi di vita autonoma. Ringrazio l’avvocato Giovanni Lauretti che ha accettato, sin da subito, di fornirle assistenza legale”. E’ quanto affermato dal sindaco di Latina Matilde Celentano, al termine della decisione della Corte d’Assise sulle parti civili.