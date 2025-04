Continuano i controlli dei Carabinieri nelle attività commerciali della provincia

A Terracina è stato denunciato un cittadino indiano di 28 anni residente a Terracina per omessa tenuta della cassetta di pronto soccorso. La denuncia è arrivata dopo l’ispezione effettuata presso la sua ditta che si occupa di vendita al dettaglio di generi alimentari di cui l’indagato è titolare. I militari dell’Arma, hanno inoltre elevato ammende per oltre 1.400,00 euro.

A Cori invece i Carabinieri hanno sospeso un’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto al momento delle ispezioni è stato trovato un lavoratore in nero su 5 presenti durante il controllo. In più l’uomo, un 58enne del posto è stato denunciato anche, per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi “D.V.R.”.

A Latina, dove i Carabinieri invece hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un ristorante il cui titolare, un uomo di 58 anni di Latina, aveva impiegato 2 lavoratori in nero su 4 presenti al momento dell’accesso ispettivo.

Elevate ammende per oltre 2.000,00 euro e sanzioni amministrative per oltre 19.000,00 euro