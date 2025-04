Il Latina espugna Picerno: tre punti d’oro in chiave salvezza

Colpo esterno del Latina Calcio, che torna al successo battendo 2-1 il Picerno in trasferta. Una vittoria pesante, arrivata al termine di una gara che consente ai nerazzurri di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo salvezza. A firmare i gol del match sono stati Ciko e Bocic, protagonisti del successo che segna anche il debutto vincente in panchina per il nuovo allenatore Alessandro Bruno.

Tre punti che permettono ora alla formazione pontina di affrontare con maggiore tranquillità le ultime due gare di campionato, contro Potenza e Audace Cerignola. Il commento del mister a fine partita: