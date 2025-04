Tre milioni di euro per completare l’Ospedale di Comunità di Cori e potenziare i servizi

“Un salto di qualità per la sanità di Cori e Roccamassima è ormai alle porte”, annuncia Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio e componente della commissione Sanità.

È in arrivo, infatti, un importante intervento finanziato con fondi del PNRR che prevede il completamento dell’Ospedale di Comunità di Cori: 1.080 metri quadri ristrutturati per un investimento complessivo di 2.924.000 euro. Il progetto include l’ampliamento della struttura a 20 posti letto, con apertura garantita sette giorni su sette, e il potenziamento dei servizi sanitari offerti.

La struttura sarà gestita in sinergia con i medici di medicina generale e sarà integrata con il sistema di Transitional Care per agevolare la continuità assistenziale tra i diversi livelli di cura. Previsto anche un incremento dei servizi specialistici: sarà sostituito il cardiologo per garantire nuove ore di attività dedicate, sia per l’utenza locale sia per i percorsi interni della struttura. Aumenteranno inoltre le ore di pneumologia, con l’obiettivo di attivare tre nuovi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per i pazienti cronici.

Tiero ricorda alcuni numeri significativi relativi all’attività svolta nel 2024 presso gli ambulatori di Cori: 59 elettrocardiogrammi, 37 visite cardiologiche generali, una visita di controllo e 207 percorsi attivati per la gestione del diabete.

L’Ospedale di Comunità di Cori rappresenta un punto di riferimento sanitario anche per i cittadini di Rocca Massima. Tra i servizi attivi si contano: un PAT aperto h12 sette giorni su sette, un punto prelievi con una capacità di 30 accessi giornalieri, ambulatori di cardiologia, diabetologia e pediatria, un centro vaccinale, uno sportello CUP, cure primarie, un reparto di degenza infermieristica con 12 posti letto, gestiti da medici di base in collaborazione con personale Asl, e un apparecchio radiologico di prossima attivazione.

“Credo fortemente nella sanità territoriale e nel suo ruolo chiave nell’assistenza, nella riabilitazione e nella presa in carico dei pazienti – aggiunge Tiero –. Un ringraziamento va alla manager Asl Sabrina Cenciarelli per il lavoro svolto nel rafforzamento di questo presidio e al direttore generale dell’Asl di Latina per la proficua sinergia istituzionale. Un grazie particolare anche al vicesindaco di Rocca Massima, Angelo Tomei, sempre in prima linea per migliorare i servizi sanitari del comprensorio.”