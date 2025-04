Sconfitta per il Cisterna Volley a Verona

VERONA – Il Cisterna Volley esce sconfitto in tre set dalla sfida in trasferta contro Rana Verona, con la formazione scaligera che è riuscita a fare la differenza nei fondamentali di muro e servizio, elementi che hanno orientato l’esito dell’incontro a favore dei padroni di casa. Nonostante la battuta d’arresto al Pala AGSM AIM, tra le fila pontine si sono distinte le prestazioni dello schiacciatore Willner Rivas, autore di 10 punti alla sua prima gara da titolare nel sestetto, e dell’opposto Theo Faure, miglior realizzatore dell’incontro con 15 punti all’attivo. Da segnalare anche l’esordio da titolare nel girone Play Off 5° Posto per Alessandro Finauri, impiegato in tutti e tre i set. Archiviata la trasferta veneta, il Cisterna Volley tornerà in campo sabato 19 aprile, ancora lontano dalle mura amiche, contro la Valsa Group Modena.

LE FORMAZIONI – Diverse le novità nell’assetto iniziale proposto da coach Guillermo Falasca. La formazione pontina è scesa in campo con la diagonale composta da Baranowicz e Czerwinski, al centro Mazzone e Nedeljkovic, libero Finauri, schiacciatori Tarumi e Rivas. Coach Simoni ha risposto con Abaev in regia e Keita opposto, Zingel e Cortesia centrali, D’Amico nel ruolo di libero, con Mozic ed Ewert in banda.

LA PARTITA – L’avvio del match sorride ai pontini, con il muro di Nedeljkovic a segnare il primo vantaggio (2-3), prima che Rana Verona trovi il sorpasso e aumenti il gap con il muro di Ewert (9-3). Sempre nel fondamentale di prima linea è Faure a tenere in scia Cisterna, con Rivas a firmare il 10-6. La diagonale di Tarumi tiene in scia Cisterna (13-10), poi Rana Verona prende margine e con Mozic il parziale si porta sul 17-10. Il muro di Keita segna il 20-12. Nel finale Faure e Rivas accorciano le distanze, ma il muro di Zingel chiude il primo set sul 25-15.

Nel secondo set Bayram prende il posto di Tarumi. Nelle prime battute è proprio un attacco del turco a segnare il 3-2, con Faure a chiudere in parallela il punto del 7-5. I colpi di Mozic e il muro di Cortesia portano il set sul 12-8. Mazzone accorcia le distanze (13-11), poi Keita guida Verona al 16-11. Mozic tiene a distanza i pontini sul 22-15, con Bayram a tenere in gioco Cisterna (23-16). Rivas e Nedeljkovic annullano due set point (24-18), poi Keita sulle mani del muro chiude il set 25-18.

Nel terzo set Cisterna passa avanti con Faure sul 2-4, abile a giocare con le mani del muro avversario. Rivas prova a tenere in scia i pontini, ma Verona trova la forza di passare avanti sul 7-5. Baranowicz riporta in pari il parziale con un ace (9-9), con Nedeljkovic a fargli eco in attacco sull’11-11. Faure spezza gli equilibri sul 13-14, poi Bayram aumenta il vantaggio per il Cisterna Volley (15-17). Verona riporta tutto in equilibrio sul 18-18, con il muro di Cortesia a siglare il vantaggio scaligero sul 20-18. Spirito al servizio e poi Keita portano il parziale 23-20. Il muro di Zingel su Faure è il match point (24-21). Rivas annulla il primo in diagonale, poi al servizio sbaglia, concedendo la vittoria a Rana Verona sul 25-22.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Finauri (Cisterna Volley):”In questa partita siamo partiti con qualche novità nel sestetto, con alcuni elementi come me che hanno avuto meno spazio in questa stagione. La squadra ha deciso di darci fiducia, noi da parte nostra ci abbiamo provato. Rana Verona è una squadra davvero forte, che ha fatto molto bene quest’anno e che potrà continuare a fare benissimo anche in questo finale. Nonostante il risultato guardiamo il lato positivo di questa partita, che ci ha permesso di fare esperienza per la nostra crescita in vista dei prossimi impegni che ci aspettano”.