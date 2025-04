Il no di Cisterna al bilancio di Acqualatina: “Non possono essere i Comuni a sanare la crisi finanziaria”

CISTERNA – «Non possono essere i Comuni a sanare la crisi finanziaria di Acqualatina». Così il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e la vice Maria Innamorato commentano il voto contrario espresso durante l’assemblea dei soci sul Bilancio della società che gestisce il servizio idrico nell’Ato 4, che è comunque passato a maggioranza.

“Il documento contabile – spiegano in una nota – appare fuorviante e non fornisce la fotografia della reale situazione finanziaria della società che necessita di un fabbisogno aggiuntivo di 40 milioni di euro non reperibile nel mercato bancario e quindi, in assenza di un aumento delle tariffe, dovrebbero essere i Comuni a farsene carico”. Mantini sottolinea la crisi di liquidità pari a 27 milioni di euro e il macigno di ben 148 milioni di euro di crediti, vale a dire dei mancati pagamenti, la maggior parte dei quali ormai irrecuperabili visto che una parte di essi risale addirittura a 22 anni fa.In questo quadro non è pensabile di recuperare attraverso un ulteriore aumento tariffario fissato dai Comuni al 3,5% secondo il metodo fissato da Arera e ritenuto quello più congruo”.

Va inoltre sottolineato – concludono sindaco e assessora – che nel caso del Comune di Cisterna a settembre scorso abbiamo proceduto alla messa in mora di Acqualatina per 8 milioni e mezzo di euro derivanti dal pagamento delle rate di mutuo sulle opere date in concessione al gestore. Una vicenda che si trascina da anni, dal lontano 2003, determinando una palese e ingiusta situazione debitoria nei confronti della nostra amministrazione. Il nostro quindi è un no deciso al bilancio perché non si può pensare di sopperire alla crisi finanziaria della società con risorse dei Bilanci dei Comuni».