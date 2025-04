Festa della Polizia, diminuiscono i reati, ma aumentano del 150% quelli contro le donne

TERRACINA – Diminuiscono i reati nel loro complesso, ma aumentano le violenze sulle donne; preoccupano i reati giovanili e la situazione di Aprilia. Sono alcuni dei dati sui emersi dalla relazione del Questore di Latina, Fausto Vinci durante la cerimonia che si è tenuta questa mattina al teatro romano di Terracina in occasione delle celebrazioni per il 173° della Fondazione della Polizia di Stato.

Nel sito archeologico che si trova nel cuore della città alta si sono riunite le massime autorità cittadine e provinciali, padroni di casa il sindaco Francesco Giannetti e il presidente della Fondazione Città di Terracina, Francesco Di Mario.

Il Questore ha tracciato, non un semplice bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato, ma un racconto del territorio e delle sue criticità, attraverso i numeri raccolti: “Sul fronte della sicurezza pubblica rispetto all’anno precedente si rileva una diminuzione del 3,75% del numero complessivo dei reati segnalati, ma con un aumento dell’azione di contrasto che ha portato al 4,5% in più di persone tratte in arresto. I dati – ha aggiunto Vinci – impongono attenzione su alcuni degli elementi emersi. In generale sono risultati in crescita i reati connotati da comportamenti violenti sulle persone e contro il patrimonio come le lesioni e i furti. Una menzione particolare ritengono doverla dedicare ai delicati interventi della polizia per la violenza sulle donne che sono in aumento rispetto allo scorso anno: circa il 150% in più. Anche le denunce per i reati da codice rosso sono aumentate, ma ritengo che l’incremento statistico abbia in buona parte ragione nella maggiore fiducia che le donne ora ripongono nel percorso giudiziario, grazie alle campagne di informazione e alla professionalità acquisita dai nostri operatori. La nostra azione ha portato all’arresto di 74 persone e alla notifica di 54 divieti di avvicinamento e si è fatto sempre più ricorso all’ammonimento di esclusiva competenza del Questore, che riteniamo una misura molto utile: ne sono stati emessi 120 nei confronti di soggetti violenti”.

“Il motto della Polizia è Esserci Sempre e essere qui, per questa occasione a Terracina, è una scelta giusta. La Polizia è presente su tutto il territorio della provincia”, ha detto la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella che al suo arrivo, ha voluto sottolineare anche la bellezza della location.