L’Adattiva Pontinia chiude la regular season a Padova

PONTINIA – Ultima giornata della regular season per l’Adattiva Pontinia che, nel campionato di Serie A1 femminile di pallamano, ha già in tasca la matematica qualificazione ai play-off scudetto come seconda in classifica. Sabato, alle ore 19:00, capitan Luisella Podda e compagne saranno impegnate a Padova, in casa del Cellini, per chiudere il girone di ritorno e iniziare la marcia di avvicinamento alla semifinale play-off, che le vedrà opposte al Salerno in una doppia sfida: il 3 maggio al palazzetto dello sport “Marica Bianchi” di Pontinia e il ritorno il 10 maggio a Salerno. L’eventuale spareggio si giocherà ancora una volta a Pontinia, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Ma ora la squadra guidata dal direttore tecnico Giovanni Nasta dovrà concentrarsi sulla sfida di Padova, per chiudere con un’altra prestazione autorevole la stagione regolare.

«Dopo una pausa molto lunga, nella quale abbiamo lavorato tanto, ci troviamo a giocare una partita in cui sarà fondamentale l’atteggiamento giusto per testare le cose che abbiamo preparato in questo periodo. Per questo non va snobbata in alcun modo – chiarisce coach Nikola Manojlovic – Padova è un’ottima squadra e ci terrà a fare bella figura. È una sfida importante, contro una formazione giovane e dal bel gioco che potrà metterci in difficoltà. Stiamo lavorando molto anche in chiave play-off e vedo le giocatrici molto cariche».

L’Adattiva Pontinia, su 21 match disputati, ha finora ottenuto 18 vittorie, realizzando 679 gol: miglior attacco di tutta la Serie A1. A livello individuale, la squadra pontina vanta due giocatrici nella top 10 delle migliori realizzatrici: Eleonora Colloredo con 128 gol e Ramona Manojlovic con 117. Appena fuori dalle prime dieci c’è Luisella Podda, attualmente dodicesima con 112 reti.

La partita di Padova, diretta dagli arbitri Riccardo Bagnolati e Leonardo Soria, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball