Latina protagonista in Regione Lazio: il convegno al Teatro D’Annunzio

Si terrà oggi alle 16.30, presso il Teatro D’Annunzio di Latina, il convegno istituzionale dal titolo “La provincia di Latina finalmente protagonista in Regione Lazio”. Un appuntamento promosso dal consigliere regionale Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia, per fare il punto sull’attività del gruppo consiliare in Regione e sul ruolo sempre più centrale del territorio pontino nel panorama politico regionale. All’incontro interverranno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vicepresidente Roberta Angelilli, gli assessori regionali Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera, e il presidente del Consiglio regionale Antonio Aurigemma. Presenti anche il senatore Nicola Calandrini, gli europarlamentari Antonella Sberna e Nicola Procaccini e il sindaco di Latina Matilde Celentano. Il convegno sarà l’occasione per sottolineare il lavoro svolto in Regione e discutere delle prospettive di sviluppo per la provincia di Latina, che punta a rafforzare la propria presenza e il proprio peso politico all’interno del Lazio.