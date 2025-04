Latina, si appropria di profumi e detergenti per 200euro, arrestato 19enne

LATINA – Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Latina dopo essere stato sorpreso mentre usciva da un negozio con merce non pagata nascosta nei pantaloni. E’ accaduto giovedì pomeriggio quando il giovane, di origini romene e residente nel napoletano, è stato visto aggirarsi con un fare che ha insospettito l’addetto alla vigilanza. Quando è stato visto prendere articoli dagli scaffali e infilarseli in tasca è stato chiesto l’intervento della Polizia. Appena il ragazzo ha varcato la soglia delle casse, è stato bloccato ed è stato invitato a consegnare la merce rubata, oggetti per l’igiene e per la cura della persona per un ammontare di circa 200 euro.

La Volante della Questura di Latina lo ha quindi arrestato in flagranza di furto e lo ha condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida fissata nella mattinata di sabato 12 aprile.