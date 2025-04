Priverno, colpo in un negozio: rubati beni per circa 10mila euro

Priverno – i Carabinieri indagano per un furto all’interno di un esercizio commerciale Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Priverno, sono intervenuti in quel centro, dove era stato commesso un furto in danno di un esercizio commerciale del luogo. I Carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo, alla ricerca di elementi finalizzati alla ricostruzione dell’accaduto e alla identificazione dei responsabili appurando che ignoti, si erano introdotti all’interno, previa forzatura della serranda e danneggiando il vetro blindato della porta d’ ingresso per poi asportare materiale di vario genere per un valore complessivo di circa 10.000,00 euro. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Priverno finalizzate a ricostruire l’accaduto e a risalire agli autori del reato.