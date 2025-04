Matteo Scordino, con il suo violino elettrico e la sua timidezza, vince la finale

LATINA – E’ Matteo Scordino, con il suo violino elettrico, ad aver portato a casa l’edizione 2025 di Latina’s Got Talent, premio città di Latina. Matteo ha 26 anni, viene da Latina e coltiva la passione per la musica da autodidatta. La timidezza e la paura di non essere all’altezza di poter suonare davanti a un pubblico sono sempre stati suoi nemici, privandolo di fare quello che più gli piace, ma nell’ultimo anno è riuscito a superare questa paura ed a mostrare ciò che aveva dentro. Sul palco del D’Annunzio ha portato “He is a pirate” brano del film “Pirati dei Caraibi”, con cui Scordino venerdì sera è riuscito portare a casa il primo premio assoluto, un assegno di 700€ + il premio speciale “Fine settimana a Gaeta”.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Viviamo D’Arte, presieduta da Domenico Capozio, Vice Presidente Luca Protani. Direttori artistici: Luca Ceccherelli, Anna Lungo. L’intervista a Matteo Scordino