Latina, centinaia di giovani artisti da tutta Italia per le selezioni

LATINA – Centinaia di ragazzi stanno arrivando a Latina da tutta Italia per partecipare alle selezioni degli artisti del prossimo 1° maggio. Quest’anno, infatti, la Cisl pontina sarà protagonista in piazza del Popolo, nel cuore della città capoluogo, per portare avanti il modello partecipativo nei posti di lavoro, la legge in approvazione in Parlamento che intende promuovere la contrattazione collettiva di primo e secondo livello quale modalità per realizzare le logiche partecipative sui luoghi di lavoro. Ciò In modo tale da concedere ai lavoratori maggiore rappresentatività, con un ruolo da protagonisti nei processi organizzativi. «Utilizziamo la musica e i giovani per infondere nuove relazioni industriali nel Paese – le parole del segretario generale del sindacato pontino Roberto Cecere -. Diamo la possibilità a questi ragazzi di salire su un palco e di esibirsi, ciò di cui oggi hanno bisogno i giovani artisti. Se Roma accoglie ogni anno i big della musica italiana, Latina è la piazza delle nuove proposte. Noi mettiamo a disposizione il palco, non solo per i ragazzi della città, ma anche per quelli del resto del Paese, attraendoli attraverso questa opportunità che offriamo. Siamo sicuri di cogliere questo dato negli anni a venire, e soprattutto di svolgere un lavoro per quei giovani che spesso si sentono abbandonati nel loro percorso artistico e non solo. Attraverso il lavoro, l’arte e la musica teniamo insieme le due generazioni: chi è più avanti e coloro che sono ancora in cerca di un’identità e di una propria strada nel campo della musica e della cultura. È giusto che Latina, la città più giovane di Italia e che a breve compirà 100 anni, ospiti questi ragazzi».