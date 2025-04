Priverno, aggressione nel parcheggio del Castello: denunciato un 28enne

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 28 anni, residente nel comune lepino, per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in concorso con altri soggetti ancora in fase di identificazione. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112: in località San Martino, nel parcheggio del Castello, due fratelli — già noti alle forze dell’ordine — erano stati aggrediti da un gruppo di persone, alcune delle quali armate di coltelli. Gli aggressori, stando al racconto delle vittime, si sarebbero subito dileguati. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, i Carabinieri sono riusciti rapidamente a identificare uno degli autori dell’aggressione, ora indagato. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Terracina per ricevere le cure necessarie. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare gli altri responsabili.