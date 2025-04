Accordo per la messa in sicurezza della Via Flacca tra Regione Lazio, Astral e i Comuni di Formia e Gaeta

Regione Lazio, Astral e i comuni di Formia e Gaeta hanno presentato oggi, nella sala Sicurezza del Comune di Formia, l’accordo per la messa in sicurezza della SR 213 Flacca. Il progetto, finanziato con oltre 16 milioni di euro tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ponti e cavalcavia nei territori dei due comuni, snodo strategico per il sud del Lazio.

Gli interventi riguarderanno: Cavalcavia via Olivella, via Tonetti, via Tommaso Costa, del Muro di Nerva, Ponte Darsena Quercia e Cavalcavia Tallini per Formia; Ponte Conca, Cavalcavia via Calegna, Sovrappasso via Cuostile e Cavalcavia via Garibaldi per Gaeta. I lavori saranno affidati ad Astral spa.

«Questo importante investimento consolida l’economia del sud pontino e del suo indotto, partendo dagli assi portanti del turismo e della portualità, fino ad arrivare alla pesca e all’agroalimentare», ha dichiarato Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio. «Lo sviluppo di un territorio passa attraverso una programmazione puntuale che garantisca maggiore sicurezza e fruibilità delle infrastrutture».

Manuela Rinaldi, assessore regionale ai Lavori pubblici, ha aggiunto: «Il nostro compito è garantire la sicurezza delle infrastrutture regionali. Grazie all’impegno della Regione e di Astral possiamo supportare i Comuni dalla progettazione all’esecuzione. È un intervento strategico per il litorale sud del Lazio».

Entusiasta anche Cosmo Mitrano, presidente della VI Commissione regionale Lavori Pubblici: «Questo investimento di 16 milioni di euro è il segnale di un cambio di passo. Vogliamo invertire la rotta rispetto a una trascuratezza storica, puntando su viabilità e sicurezza come basi per lo sviluppo economico del territorio. Ringrazio gli assessori Righini e Rinaldi, i sindaci di Formia e Gaeta e tutti i tecnici coinvolti per il lavoro di squadra».

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha sottolineato: «La firma di oggi rappresenta una svolta fondamentale per l’esecuzione dei lavori sulla Flacca. La nostra Amministrazione è impegnata in una programmazione serrata per risolvere le criticità sulla viabilità. Ringrazio il consigliere Mitrano, la Regione e il nostro settore tecnico per l’impegno dimostrato».

Anche il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha rimarcato l’importanza dell’accordo: «Mai prima d’ora erano stati stanziati fondi così consistenti per la manutenzione della Flacca. Investire nelle nostre strade significa investire nel futuro. Un plauso al presidente Rocca, agli assessori Righini e Rinaldi e al consigliere Mitrano per aver reso possibile questo risultato che dimostra l’attenzione della Regione per il nostro territorio».