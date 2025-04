Minorenne violentata in discoteca, i carabinieri di Gaeta arrestano un 17enne

GAETA – Violentata in una discoteca sul litorale campano al confine con la Riviera D’Ulisse. Per i fatti avvenuti a dicembre è stato arrestato nelle scorse ore, su ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, un ragazzo di 17 anni campano. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale minorile nei confronti del giovane.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, la ragazza dopo aver partecipato ad una serata in una discoteca di Baia Domitia, nel comune di Cellole, era rientrata a casa con evidenti segni di aggressione fisica e sessuale. Da lì, la denuncia della famiglia e l’indagine che ha portato all’individuazione del ragazzo come presunto responsabile di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.