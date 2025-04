Chioschi, il Comune di Sabaudia rimette a bando otto piazzole

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia ha avviato la gara pubblica per l’assegnazione dei chioschi per la stagione balneare 2025. Dopo la revoca delle autorizzazioni a seguito di plurime irregolarità riscontrate dalla Guardia Costiera, le aree destinate a servizi temporanei saranno riassegnate per garantire ai bagnanti servizi come ombrelloni, sdraio, lettini, così come previsto dal PUA (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

“La gara – spiegano dal Comune – riguarda otto piazzole, che saranno destinate alla realizzazione di strutture temporanee, meglio conosciute come chioschi. L’obiettivo è di offrire un servizio di qualità che vada incontro alle esigenze dei bagnanti, mantenendo standard elevati in termini di sicurezza, accessibilità e sostenibilità. La procedura è semplice e trasparente. Per partecipare al bando è necessario presentare l’offerta utilizzando la piattaforma digitale Net4market raggiungibile al link: Net4market (albofornitori.it). Proprio attraverso il web sarà garantita una valutazione basata sul miglior rapporto qualità-prezzo”.

Intanto Sabaudia, per il terzo anno consecutivo, ha ottenuto la Bandiera Blu, l’importante riconoscimento internazionale che premia le località balneari per l’alta qualità dei servizi e la gestione sostenibile del territorio.