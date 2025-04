Minturno testa l’allarme sonoro comunale per le calamità

MINTURNO – Minturno si prepara a testare l’efficienza del nuovo sistema di allertamento sonoro del Comune con una prova di funzionamento per verificarne la validità e la copertura del territorio. La prova, che si svolgerà mercoledì prossimo 16 aprile alle 12 alle 14, “permetterà – spiegano dal Comune – di rilevare eventuali difformità e in uno l’’affidabilità funzionale del sistema essenziale affinché la comunità possa essere allertata in modo tempestivo ed efficiente nelle emergenze ed in caso di calamità. Le sirene saranno testate in maniera non continuativa in un arco di tempo di 2 ore, allo scopo di permettere lo svolgimento dei test e delle misurazioni tecniche. In particolare verrà testato l’allarme generale, le sirene emetteranno un regolare suono crescente e decrescente per circa minuto, l’attivazione verrà ripetuta più volte durante l’orario stabilito”.