Gaeta porto di appoggio per le navi della Marina Militare Etna e Mimbelli in addestramento nel Mediterraneo

GAETA – La Nave Etna, unità di Supporto Logistico della Marina Militare Italiana, è attraccata alla banchina Cicconardi presso il Porto Commerciale di Gaeta nell’ambito dell’ercitazione «Mare Aperto” 2025, il più grande evento addestrativo annuale del Ministero della Difesa in ambito marittimo che impegna unità navali, sommergibili, aerei, elicotteri e veicoli non pilotati di tipo subacqueo, aereo e di superficie. Per tre settimane, equipaggi e reparti operativi della Marina Militare si addestrano nel Mediterraneo Centrale, simulando scenari operativi complessi. Presenti anche due rappresentanti di 15 università italiane integrate all’interno degli staff imbarcati sulle varie unità, in funzione del loro percorso di studi.

Martedì mattina, l’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, Comandante della Seconda Divisione Navale e Commander Italian Maritime Forces, nominato Comandante della Componente Marittima del dispositivo partecipante all’esercitazione, con il Capitano di Vascello Carlo Marchi, Comandante di nave «Etna», ha fatto visita presso il Palazzo Comunale al sindaco Cristian Leccese.

Un incontro, quello in Municipio, particolarmente apprezzato dal primo cittadino che ha ricordato «i valori, il coraggio e la dedizione di uomini e donne che servono nella Marina Militare, vero e proprio orgoglio del Paese, con la quale Gaeta vanta un legame ed un rapporto davvero speciale. Congratulazioni per un’attività significativa e di alto livello quale l’esercitazione in corso «Mare Aperto 2025. »

«La nostra presenza oggi a Gaeta – dichiara l’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni – rappresenta non solo una tappa operativa dell’esercitazione Mare Aperto 25, ma anche un momento di profondo legame tra la Marina Militare e la comunità di questo territorio, da sempre vicino al mare e alla nostra Istituzione.

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Sindaco e all’Amministrazione comunale per la calorosa accoglienza riservata a me e all’equipaggio di Nave Etna, flagship della componente marittima. L’esercitazione Mare Aperto costituisce un’opportunità fondamentale per addestrare il nostro personale in scenari complessi, multinazionali e interforze, rafforzando la prontezza operativa e la cooperazione con gli alleati.

Gaeta, con la sua storia, la sua identità marinara e la sua posizione strategica, si conferma un porto sicuro e un partner prezioso per la Marina Militare. La nostra sosta qui vuole essere anche un gesto di vicinanza e condivisione con i cittadini, nel segno dei valori che ci uniscono: servizio, sicurezza e spirito di squadra.»

Sosta a Gaeta anche per il cacciatorpediniere lanciamissili “Francesco Mimbelli”. Entrambe le unità sono visitabili:

Nave Etna: 8 e 9 aprile ore 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Nave Mimbelli: 9 aprile 10.00-12.00 e 15.30-19.00